Tahıl Konferansı Ankara'da!

Hububat Tedarikçileri Derneğince (HUBUDER) düzenlenen "10. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" 8-9 Mayıs'ta, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre konferans,Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tahıl ticareti temsilcilerini, uzmanlarını ve karar vericilerini bir araya getirecek.

Konferansta, uluslararası tahıl piyasalarında güncel durum, 2025 yılı üretim tahminleri, hasat öncesinde yurt içi tahıl piyasalarında beklentiler, Türkiye ve küresel ekonomideki son gelişmeler, Türkiye'de üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve destekleme politikaları gibi konular ele alınacak.

Yurt içinden ve dışından sektör profesyonelleri, akademisyenler ve karar vericilerin, en güncel veriler ve saha analizleri eşliğinde tahıl piyasalarına dair görüşlerini paylaşacağı konferansla tahıl üretimi ve ticareti, un ve yem sanayisi konularında sektöre ışık tutacak stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Konferansla ilgili ayrıntılara "https://www.hubuder.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.