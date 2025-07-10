İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Çitger semtindeki bir konut sitesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın batısındaki Çitger semtinde yargı mensuplarının da yaşadığı Pamçal Sitesi'nde patlama meydana geldi.
Patlamada 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, patlamanın binadaki daire sahibinin dikkatsizliğinden kaynaklandığını ve terör eylemi olmadığını duyurdu.
Tahran İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada da patlamanın yaşandığı binaya dün doğalgaz bağlandığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Tahran'da Doğalgaz Patlaması: 4 Yaralı - Son Dakika
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