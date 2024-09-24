Tahran'da Maden Patlaması Anısına Dev Poster

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İran'ın doğusundaki Güney Horasan'a bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında hayatını kaybeden 49 madencinin anısına başkent Tahran'a dev poster asıldı.

Tahran'daki Veliasr Meydanı'na asılan ve patlamada yaşamını yitiren işçiler için madenin girişine mumların konulduğunu resmeden posterde, "Gönlümüz dert madeni ve nefesimiz ah alevidir." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde iki blokta 21 Eylül gecesi metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Ahundi, son yaptığı açıklamada, uzun süredir mahsur kalan madenciler için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının olumlu sonuç vermediğini belirterek, "Bu yüzden madende mahsur kalan madencilerin tamamı yaşamını yitirenler arasında sayılıyor. Buna göre, Tebes madenindeki patlamada şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.