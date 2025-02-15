Tahran'da Öğrenci Ölümüne Protesto - Son Dakika
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Tahran'da Öğrenci Ölümüne Protesto

Tahran Üniversitesi'nde gasp sonucu ölen öğrenci sonrası güvenlik eksikliği protesto edildi.

15.02.2025 00:47
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İran'da önceki gün bir üniversite öğrencisinin gasp sonucu ölümünün ardından, Tahran Üniversitesi öğrencileri güvenliği sağlayamadıkları gerekçesiyle yetkilileri protesto etti.

Tahran Üniversitesi'nde Emir Muhammed Haliki adlı bir öğrencinin gasp sonucu öldürülmesi sonrasında bir grup öğrenci, yetkilileri güvenliği sağlayamamakla suçladı.

Akşam saatlerinde üniversite yurdunun bahçesinde oturma eylemi ve protesto gösterisi düzenleyen bazı öğrenciler, güvenlik güçleri aleyhine sloganlar attı.

Protesto gösterisi güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle yatışırken sosyal medyada öğrenci gruplarının paylaştığı bilgilere göre, en az 1 öğrenci güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ulusal Öğrenci Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada, Tahran Üniversitesi yurdunun arka tarafında yer alan bölgede yaşanan güvensizlik ve şiddet olaylarının 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtilirken, bu olayın uzun yıllardır, her gün, her hafta, bu bölgede ve çevresindeki diğer yurt komplekslerinde aralıksız yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, yurtlar çevresinde öğrencilere yönelik şiddet ve zorbalık konusunda birçok kez uyarı yapıldığı ancak Tahran Üniversitesi yetkililerinin sorunu çözmek için herhangi bir adım atmadığı vurgulandı.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Bilim Bakanlığı Kültür ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı'nın olayı incelemek üzere Tahran Üniversitesi yurduna gideceğini belirterek, "Öğrencilerin güvenliği ve ailelerin huzuru hükümetin görevi ve önceliğidir. Herkesi sakin olmaya ve diyalog yolunu açık tutmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahran Üniversitesi öğrencisi Emir Muhammed Haliki, önceki gün Tahran Üniversitesi yurdunun yakınında bir mahallede ölü bulunmuştu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma sonucunda motosikletli şahısların öğrenciyi gasp etmek amacıyla bıçakla öldürdüğünü belirtmiş, İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan de faillerin bulunması için özel ekiplerin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da Öğrenci Ölümüne Protesto - Son Dakika

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