Tahran\'da Patlama Sesleri

(ANKARA) – İran medyası, Tahran'da yeniden patlama seslerinin duyulduğunu ve bunun hava savunma sistemlerinden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in Fordow nükleer tesisinin çevresini hedef aldığı saldırılar sırasında iki ayrı patlama sesi duyuldu. Söz konusu tesis, İran'ın yer altı nükleer faaliyetlerinin merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Öte yandan, Mehr Haber Ajansı ise Tahran'ın güneydoğusundaki Pakdaş bölgesindeki patlamalar duyulduğunu yazdı. Ajans, patlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını ancak olayın savunma faaliyetleri çerçevesinde meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Pakdaş'a komşu Khavarshahr bölgesinde de bir başka patlama sesi rapor edildi. İran makamları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.