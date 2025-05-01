Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Tesislere gelip kar sürpriziyle karşılaşan ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

01.05.2025 12:20  Güncelleme: 12:55
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı, sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, beyaza bürünen zirvenin güzel manzaralar oluşturduğunu ifade etti.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR"

Tesislerine gelen ziyaretçilerin kar sürpriziyle karşılaştıklarını kaydeden Culfa, misafirlerin de manzaranın keyfini çıkardıklarını söyledi. Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle Tahtalı zirvesine çıktıklarında kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karşılaşmış oldular. Bundan dolayı misafirlerimiz de büyük bir keyif ve şaşkınlık yaşadılar." diye konuştu.

İşte o görüntüler;

Kemer'in Tahtalı Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
Kemer'in Tahtalı Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
Kemer'in Tahtalı Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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