Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı, sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, beyaza bürünen zirvenin güzel manzaralar oluşturduğunu ifade etti.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR"

Tesislerine gelen ziyaretçilerin kar sürpriziyle karşılaştıklarını kaydeden Culfa, misafirlerin de manzaranın keyfini çıkardıklarını söyledi. Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle Tahtalı zirvesine çıktıklarında kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karşılaşmış oldular. Bundan dolayı misafirlerimiz de büyük bir keyif ve şaşkınlık yaşadılar." diye konuştu.

İşte o görüntüler;