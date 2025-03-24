Taksi Şoförü Gasbedildi, Olay Kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından gasbedilmesi araç içi kamerasınca kaydedildi.
Taksi şoförü Tayfun Özişseven (55), dün akşam, Eşrefpaşa'dan Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ne gideceğini belirten bir yolcuyu aracına aldı.
Arka koltuğa oturan kişi, bir süre sonra araçtan inmek istediğini söyleyerek taksiyi durdurmasını söyledi. O sırada şoförün boğazına sarılan kişi, para istedi.
Taksi şoförü Özişseven, üzerindeki yaklaşık 1500-2000 lirayı şüpheliye vererek olay yerinden uzaklaştı.
Şoför olaydan sonra Gümüşpala Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin boğazını sıktığı taksi şoförüne, "Paraları çıkar, kıpırdama. Silahımı çıkarttırma, çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermeyeceğim." dediği duyuluyor.
Özişseven'in ise "Yemin ediyorum vereceğim. Allah belamı versin başka yok. Yemin ederim, işe yeni çıktım." diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.
Şüpheli parayı aldıktan sonra araçtan inerken, şoförün panikle olay yerinden uzaklaştığı ve telefonla yakınlarını arayıp durumu aktardığı görülüyor.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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