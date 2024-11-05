Taksim’de Suç Örgütüne Dava - Son Dakika
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Taksim’de Suç Örgütüne Dava

Beyoğlu'nda restoranları tehdit ve yağmayla ele geçirmeye çalıştıkları öne sürülen 7 kişiye dava açıldı.

05.11.2024 11:48
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Beyoğlu Taksim bölgesinde bazı restoranları yağma ve tehditle ele geçirmeye çalıştıkları öne sürülen, Sezai Gülmez'in elebaşılığını yaptığı belirlenen suç örgütünün 7 üyesine 3 yıldan, 69 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 8 kişi "müşteki", aralarında örgüt elebaşı Sezai Gülmez'in de bulunduğu 7 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, bazı müştekilerin avukatı Anıl Ercan'ın savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Sezai Gülmez'in elebaşılığını yaptığı bir suç örgütü olduğu, bu örgütün Beyoğlu-Taksim bölgesinde "yağma", "yaralama", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçları işleyerek maddi kazanç elde ettiğini belirttiği aktarıldı.

Suç duyurusu üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedilen iddianamede, örgütün yapısı ve gerçekleştirdiği eylemler anlatıldı.

"Sarallar" suç örgütüyle anlaşmazlık yaşayınca kendi örgütünü kurdu

İddianamede, örgüt elebaşı Sezai Gülmez'in, Alaattin İlyas Saral'ın elebaşılığını yaptığı "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüyle çalıştığı belirtildi.

Aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu Gülmez'in kendi örgütünü kurarak büyütmeye çalıştığı, yasa dışı elde ettiği parayla örgütü finanse ettiği, örgüt üyelerini silahlandırdığı bilgisi verilen iddianamede, Gülmez suç örgütünün Sarallar suç örgütüne karşı sözde savaş başlatma amacı taşıdığına işaret edildi.

İddianamede, örgütün ilk etapta işletmelere alkol desteği sağlamak, koruma hizmeti vermek gibi bahanelerle iletişime geçtiği, daha sonra ise küçük ortaklıklar kurarak işletmeleri çökertme işlemine başladığı, buna karşı çıkan mağdurları da silahla tehdit ettikleri tespiti yapıldı.

Örgüt üyelerinin, elebaşı Gülmez ve örgüt yöneticisi Yunus Berkay Bozkurtlar'ın talimatlarını yerine getirdiği ifade edilen iddianamede, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nin denetimi sırasında sanık Bozkurtlar'ın polise engel olmaya çalışmasıyla da bu durumun kanıtlandığı aktarıldı.

İddianamede, sanık Gülmez'in, Karaköy'deki bir restoranın sahibi olan müşteki Barış Erdoğdu'dan 2022'de sponsorluk anlaşmasına aracılık edeceği bahanesiyle 400 bin lira aldığı ancak anlaşmayı vadettiği gibi gerçekleştirmediği bilgisine yer verildi.

Mağdurun bu parayı sanık Gülmez'den geri istemesi üzerine tehdit ederek geri vermediği, 2023'te de söz konusu işletmeyi mağdurdan devralmak için tehdit etmeye başladığı ancak başarılı olamadığına işaret edildi.

İddianamede, müşteki Barış Erdoğdu'nun şikayeti üzerine sanık Gülmez'in, Erdoğdu'nun sahibi olduğu Karaköy'deki işletmeyi 2 kez silahla kurşunlattığı ve molotof kokteylli saldırı düzenlediği kaydedildi.

Kumarhane işleterek örgüte yasa dışı gelir sağladı

Sanık Gülmez'in örgütü finanse etmek için Beyoğlu Spor Sevenler Derneği'nde kumar oynattığı, müşteki Derya Örnek'ten tehditle para istediği aktarılan iddianamede, müşteki Örnek'in ifadesine yer verildi.

Örnek ifadesinde, arkadaşı aracılığıyla sanık Gülmez'le tanıştığını, sanığın kendisine ait olduğunu söylediği Beyoğlu Spor Sevenler Derneğinde ortak kumar oynatmayı teklif ettiğini, kendisinin ilk etapta kabul etmediğini, daha sonra ise kabul ettiğini söyledi.

Sanık Gülmez'in nadiren derneğe geldiğini, diğer sanıklar Aykut Gökgöz ve Yunus Berkay Bozkurtlar'ın genellikle burada bulunduğunu anlatan müşteki Örnek, hatırlayamadığı bir tarihte mekana polis baskını olduğunu, kendisi oynamadığı için hakkında işlem yapılmadığını ifade etti.

Örnek, bu baskından yaklaşık 1 ay sonra Gülmez'e ortaklıktan ayrılmak istediğini söylediğini, Gülmez'in önce bunu kabul ettiğini daha sonra ise kendisine 1 milyon 800 bin lira para ödemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Gülmez'in bu miktarı daha sonra 1 milyon liraya indirdiğini ve iki taksit şeklinde ödemesi gerektiğini söylediğini, kendisinin ödemeyi kabul ettiğini söyleyen müşteki Örnek, daha sonra Gülmez'in bu miktardan vazgeçtiğini kendisine söylediğini, bir süre sonra da aralarındaki alacak verecek ilişkisinin bittiğini ifade etti.

Müşteki Örnek'in, sanıktan emniyette şikayetçi olduğu ancak savcılıkta bu şikayetinden vazgeçtiğini söylediği belirtildi.

İddianamede, Şüpheli Sezai Gülmez'in ise ifadesinde ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, örgüt elebaşı Sezai Gülmez ve örgüt yöneticisi Yunus Berkay Bozkurtlar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağmaya teşebbüs", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "hakaret", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "ruhsatsız silah bulundurma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 28 yıl 11'er aydan, 69 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Diğer sanıklar Aykut Gökgöz, Enes Dağın, Burak Lakot, Abdulkadir Toker ve Yakup Güncü'nün ise "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma, "ruhsatsız silah bulundurma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "hakaret" suçlarından 3 yıldan 21'er yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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