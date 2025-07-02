Taksim'de Tacizciye Maket Bıçağıyla Müdahale - Son Dakika
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Taksim'de Tacizciye Maket Bıçağıyla Müdahale

Taksim\'de Tacizciye Maket Bıçağıyla Müdahale
02.07.2025 10:02
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Kadınlara tacizde bulunan 2 Ürdünlü, kafeteryada oturanlar tarafından maket bıçağıyla yaralandı.

TAKSİM'de kafeteryada oturan 3 kişi, yolda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulunan ve kendilerine küfür eden Ürdünlü 2 kişiye saldırdı. Ürdünlülere maket bıçağıyla saldıran Mehmet K. (22), 2 kişiden birini göğsünün altından diğerini de elinden yaraladı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mehmet K. tutuklandı. Kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Haziran Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Mehmet K. 2 arkadaşıyla kafeteryada oturmaya başladı. O sırada 2 kişi, caddede yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Mehmet K. ve arkadaşları, kadınları rahatsız eden 2 kişiyi uyardı. Küfürle karşılık vermeleri üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

MAKET BIÇAĞIYLA SALDIRDI: 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbedede eline maket bıçağı alan Mehmet K., kadınları taciz eden Ürdünlü Omar Z.'yi göğsünün altından, İbrahim Gaze Hussein M.'yi ise elinden yaraladı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından taraflar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Ürdün uyruklu 2 kişi için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda maket bıçağıyla saldıran şüphelinin poliste 7 suç kaydı bulunan Mehmet K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli Mehmet K. Taksim Dolapdere Caddesi'nde yakalandı.

'KADINLARI TACİZ ETTİLER'

Gözaltına alınan Mehmet K. ifadesinde kafeteryada oturduğu sırada 5 yabancı uyruklu erkeğin caddede yürüdüğünü ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. Mehmet K. ifadesinin devamında ise yabancı uyruklu erkeklerin kendisinin yanına gelerek kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine yabancı uyruklu erkekleri uyardığını ve aralarında arbede çıktığını belirtti. Kendisini korumak amacıyla maket bıçağı ile kendisini savunduğunu ve yabancı uyruklu erkekleri ise yaralandığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Mehmet K. ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Mehmet K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Öte yandan yaşanan kavgaları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Taksim, Güncel, Ürdün, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de Tacizciye Maket Bıçağıyla Müdahale - Son Dakika

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