Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü - Son Dakika
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Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü

Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı\'nda seferler normale döndü

Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır.' ifadesini kullandı.

21.02.2024 07:33
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Metro İstanbul, Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler için sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınlayan Metro İstanbul, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü - Son Dakika
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