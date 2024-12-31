Taksim Meydanı\'nda Yeni Yıl Öncesi Tebliğ Dağıtımı

TAKSİM Meydanı'nda 'Tebliğciler' olarak bilinen grup, yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildiriler dağıttı.
Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Müslümanlar olarak ölebilmemiz için Müslümanca yaşamamız lazım. Müslümanca yaşayalım, Müslüman gibi ölelim. Müslüman olarak ölmek için de Müslümanca yaşamaya gayret gösterelim. Bizim diyeceğimiz bu kadar. İnşallah bu gece, iğne tepesi kadar bir değişiklik yapmayalım. Bu gece ve gününde bir kimse bir yumurta hediye etse, bugüne hürmeten, yılbaşına hürmeten Allah muhafaza küfre düşmesinden, yani kafir olmasından korkulur. Dolayısıyla kardeşlerim bunlar kafir adetleridir. Kesinlikle uymayalım" dedi.
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