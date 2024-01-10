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Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenliyor

Talas Belediyesi, üç ayların başlangıcını kutlamak amacıyla bir program düzenleyecek. Programda Türkiye'nin önde gelen hafızları Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Etkinlik 12 Ocak Cuma günü Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm hemşehrileri bu anlamlı geceye davet etti.

Talas Belediyesi Üç Aylar Programı Düzenliyor
10.01.2024 - 10:55,
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Talas Belediyesi, üç ayların gelişi münasebetiyle program düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesinin üç ayların başlangıcı dolayısıyla düzenleyeceği programda Türkiye'nin önde gelen hafızları Kur'an-ı Kerim tilavet edecek.

Erciyes Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Cuma günü düzenlenecek program saat 19.30'da başlayacak.

Etkinliği değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları kaydetti:

"Her yıl üç ayların gelişini güzel bir programla idrak edelim ve bunu geleneksel hale getirelim istemiştik. Geçen yıl aynı yerde yaptığımız üç ayları karşılama programına bu yıl da devam ediyoruz. Ülkemizin seçkin hafız ve karilerinin Kur'an'a doyuracağı bu anlamlı geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Kaynak: AA
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