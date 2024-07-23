Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Kayıtlar Başladı

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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) ikinci dönem kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustosa kadar devam edecek kayıtlarda mimari restorasyon ahşap, mimari restorasyon taş ve mimari restorasyon demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Zincidere Mahallesi'nde bulunan tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilecek olan kurslara, herhangi bir ön sınava girmeden isteyen herkes kayıt yaptırabilecek.