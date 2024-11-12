Talas'ta Afete Hazırlık Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Talas'ta Afete Hazırlık Açıklamaları

Talas\'ta Afete Hazırlık Açıklamaları

Başkan Yalçın, Talas'taki afet hazırlıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını açıkladı.

12.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Konteyneri'nde açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak afete hazırlık anlamında en hazır belediye olduklarını belirtti.

Afetin değil, ihmalin öldürdüğünü dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Afete hazırlık noktasında bilhassa Mevlana Meydanı'nda olduğu gibi ilçemizin farklı toplanma alanlarına acil durum konteynerleri koyuyoruz. Herhangi bir sarsıntıda insanlar kendilerini dışarı attığında minder, battaniye, uyku tulumu gibi birçok malzemenin olduğu konteynerimizden yararlanacak. Bunların sayısını hızla artırıyoruz. Depreme hazırlığı afet öncesi, afet esnası ve sonrası diye üçe ayırmak lazım. Biz üçüne de hazırız. Afet İşleri Müdürlüğümüz AFAD ile hem vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerine hem de anlık refleksleri geliştirmek üzere sivillerle çalışmalara devam ediyor."

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yalçın, "1999'dan önce yapılan binaların kentsel dönüşüme alınmasıyla ilgili bakanlık alanları ilan etti, belediyeler de emsal artışlarını yaparak vatandaşın evine ev şekliyle sıfır dairelerle değiştirdi. Şimdi bu kapsamda 3 binin üzerinde ev vatandaşımıza teslim edildi. Şu an Talas'ta 48 noktada kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu yıl 2 bin 400 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm depremsellik açısından en önemli adım. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin yaptığı güzel bir çalışmanın biz de Talas'taki yetkilerini kullanarak vatandaşımıza hizmet etmenin gayretindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Yerel Yönetim, Politika, Mevlana, Güncel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta Afete Hazırlık Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
03:46 Bodrum’da Market Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı Bodrum'da Market Yangını: 1 Ölü, 5 Yaralı
01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 18:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: Talas'ta Afete Hazırlık Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.