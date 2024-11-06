Talas\'ta Rota Turları Devam Ediyor

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Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tura katılan son grup Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri oldu.

İlçenin tarihi mekanlarına düzenlenen turlara katılan öğrenciler, Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi mekanları üstü açık otobüsle gezdi.

Tura katılan öğrenciler ilçeye duydukları hayranlığı dile getirerek, Talas Belediyesine teşekkür etti.