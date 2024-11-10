Talas'ta Yaşlılara Tanıtım Turu - Son Dakika
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Talas'ta Yaşlılara Tanıtım Turu

Talas\'ta Yaşlılara Tanıtım Turu

Kayseri Talas Belediyesi, yaşlı vatandaşlara tarihi mekanları tanıtan bir gezi düzenledi.

10.11.2024 11:47
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Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından kentteki yaşlı vatandaşlara yönelik ilçe tanıtım turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin tarihi mekanlarının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen programa katılan yaşlı vatandaşlara Osmanlı Kültür Evi, Kiçiköy Mahallesi ve Su Medeniyetleri Galerisi gezdirildi.

Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ve Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'ni de gezen yaşlılar, tarihi mekanlar hakkında bilgilendirildi.

Geziye katılan vatandaşlardan İsa Şentürk, programı düzenleyen Talas Belediyesine teşekkür etti.

İlçedeki tarihi yerleri gördüğü için memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentürk, tanıtım turunun kendileri adına bir yenilik olduğunu, güzergahta yer alan yerleri daha önceden hiç görmediğini belirtti.

Vatandaşlardan Ramazan Eser de geziden çok memnun olduğunu, daha önceden gitmediği yerleri gördüğünü kaydetti.

Eser, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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