Tamil Nadu'dan Yasa Tasarısına Red - Son Dakika
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Tamil Nadu'dan Yasa Tasarısına Red

Tamil Nadu Eyalet Meclisi, merkezi hükümetin Müslüman vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü artıran yasaya karşı çıkıyor.

27.03.2025 23:19
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Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde, Müslümanlara ait vakıf mülklerinde merkezi hükümetin kontrolünü genişletmeyi amaçlayan yasa tasarısına karşı bir karar kabul edildi.

India Today'in haberine göre, Tamil Nadu Eyalet Meclisi, Hindistan merkezi hükümetinin ülke genelinde Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü arttırmak için meclise sunduğu yasa tasarısına karşı harekete geçti.

Tamil Nadu Eyalet Meclisi, toplam nüfusun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanların olumsuz etkileneceği gerekçesiyle söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan bir karar aldı.

Eyalet Başkanı MK Stalin konuyla ilgili açıklamasında, merkezi hükümetin sunduğu yasa tasarısının Müslümanlara ait vakıflara müdahale etmeyi amaçladığını belirterek "Bu din özgürlüğüne karşıdır, Müslümanların hassasiyetlerini zedelemektedir." ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısını "azınlıkların anayasal haklarına yönelik saldırı" olarak nitelendiren Stalin, "Bu duruma karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyor.

Hükümetin yasa tasarısı, dini, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı tanıyor.

Öte yandan, yasa tasarısına karşı Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestolar da ülke genelinde sürüyor.

Kaynak: AA

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