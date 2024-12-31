Tamirhanede Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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1) TAMİRCİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oğuzhan A. (25), araç lastiğini değiştirmek için gittiği tamirhanede karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27'nci Metal Sokak'ta meydana geldi. Oğuzhan A., babası Refik A. (50) ile araç lastiğini değiştirmek için gittikleri tamirhanede daha önce tartıştığı Mesut D. (44) ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut D. elindeki bıçakla Oğuzhan A.'yı göğsünden yaraladı. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Oğuzhan A., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra yakalanan ve kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Mesut D. de özel bir hastanede tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.