Tandırda Can Kaybı

Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.
Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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