Tanpınar'ın Eseri Almanya'da Sahnelendi

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat dünyasına kazandırdığı klasik eser Saatleri Ayarlama Enstitüsü, modern tiyatro uyarlamasıyla Almanya'nın Fürth kentinde sahnelendi. Oyuncu Serkan Keskin'in tek başına onlarca karaktere hayat verdiği performans, tiyatroseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Tek perdelik Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyunu, Almanya'da büyük ilgi çekti. Oyun, sinema ve tiyatroyu iç içe geçiren yenilikçi sahne tasarımıyla dikkat çekerken, doğu ile batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasındaki gelgitleri başarıyla sahneye taşıdı. Oyunun merkezinde yer alan Hayri İrdal'ın hayatı, çocukluk yıllarından itibaren zaman kavramı ekseninde şekillenirken, usta bir saatçi olan Nuri Efendi'nin yanında geçen yılları ve modern dünya ile hesaplaşması etkileyici bir anlatımla sahnelendi.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini, toplumun 'eşikte olma' halini irdeleyen eserin tiyatro uyarlaması Fürth kentindeki Stadthalle'de sergilenirken oyunun tüm yükünü başarıyla sırtlayan oyuncu Serkan Keskin, izleyicilere nefes kesici bir sanat deneyimi sundu. Nürnberg'de faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi yönetici ve oyuncularının da izlediği oyunun sergilendiği salonda, yüzlerce tiyatrosever hazır bulundu.