Tarih Tiyatrosu Esenyurt'ta Sahnelendi

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği etkinlikte "1071'den Günümüze Türkiye Tarihi" tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi ile Kaymakamlığın işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen oyunda Anadolu tarihinin önemli dönüm noktaları sahneye taşındı.

Sanatçı Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde, Mustafa Yılmaz'ın yönettiği oyun ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

Atölye çalışmalarına katılan gençler, Türk tarihinin önemli karakterlerini canlandırıp sahne deneyimi yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Esenyurtlu seyircilerden çok olumlu geri bildirim aldıklarını belirtti.

Yaklaşık 15 yıldır bu gösteri nedeniyle Türkiye'yi dolaştıklarını kaydeden Yılmaz, "Böylece gençleri tarihle buluşturuyor hem de aktif şekilde sahnenin bir parçası yapıyoruz. Esenyurt, Türkiye'nin en özel noktalarından biri. Böyle özel bir yerde bu gösteriyi yapmak bizim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Tiyatro seyircisi Nilgün Çokyaşar ise kızının da sahneye çıkıp, katkı sağladığı oyunu izlerken çok duygulandığını aktardı.