Tarihi Bahçelerde Yaz Akşamları - Son Dakika
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Tarihi Bahçelerde Yaz Akşamları

12.06.2025 16:05
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Milli Saraylar, tarihi bahçeleri yaz boyunca hafta sonları akşamları ziyaretçilere açacak.

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz boyunca tarihi yapılara ait bahçelerde geçirilecek süreyi uzatarak ziyaretçilerine daha uzun, huzurlu ve anlamlı bir zaman dilimi sunacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak uygulama kapsamında seçili saray, kasır ve müzelerin bahçeleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar akşamı ziyarete açık olacak.

Beylerbeyi Sarayı'nın hasbahçesi ve tarihi rıhtımı, Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının bahçeleri, Resim Müzesi'nin bahçesi, her hafta sonu saat 22.00'ye kadar gezilebilecek.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin bahçesi saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Küçüksu Kasrı mesire alanı, pazartesi hariç her gün 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Osmanlı döneminde yalnızca padişah ve devlet erkanına açık olan Beylerbeyi Sarayı'nın görkemli rıhtımı da hafta sonları halkın ziyaretine açık olacak. İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen rıhtım, ziyaretçilere deniz kıyısında 113 metrelik tarihi yürüyüş alanı sunacak. Selamlık ve Harem bahçeleri arasında geçiş sağlayan rıhtım, özellikle gün batımında sunduğu manzarayla İstanbul'un görsel belleğine unutulmaz kareler ekleyecek.

Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının çiçeklerle bezenmiş bahçeleri, Resim Müzesi'nin zarif peyzajı ve Beykoz Mecidiye Kasrı'nın doğayla iç içe alanı, gün ışığına veda etmeye hazırlanan akşam saatlerinde ayrı atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler bu alanlarda hem doğanın dinginliğini hem de mimarinin estetik zarafetini bir arada deneyimleyebilecek.

Ziyaret saatlerinin uzamasıyla başta Resim Müzesi'nin bahçesindeki Limon Kafe olmak üzere saray, kasır ve müze bahçelerinde yer alan kafeler de yaz akşamları boyunca hizmete devam edecek.

Çocuklu ailelerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiyi şehrin tarihi güzellikleriyle iç içe akşam yürüyüşüne davet eden uygulama, 15 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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