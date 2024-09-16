Tarık Akan 8. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Tarık Akan 8. Yıl Dönümünde Anıldı

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Usta sanatçı Tarık Akan, ölüm yıl dönümünde İstanbul'da anma programlarıyla yad edildi.

16.09.2024 13:32
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Usta sanatçı Tarık Akan, 8'inci ölüm yıl dönümünde, İstanbul'da kurucusu olduğu Özel Taş İlköğretim Kurumları'nda ve Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda anıldı. Akan'ın kızı Özlem Üregül, "Babamın sadece Tarık Akan kimliğini değil, aynı zamanda aydın kimliğini örnek aldık çocukları olarak" dedi.

Usta sanatçı Tarık Akan'ın hayata veda edişinin üzerinden 8 yıl geçti... Devrimci karakteriyle, "Yol", "Sürü", "Maden" başta olmak üzere çok sayıda filmiyle hafızalara kazınan Akan için bugün İstanbul'da anma programları düzenlendi.

İlk anma, Bakırköy'de kurucusu olduğu Özel Taş İlköğretim Kurumları'nda yapıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla okul avlusunda yapılan anmaya sanatçı Onur Akın da katıldı. Akın, Tarık Akan için yazdığı şarkıdan kısa bir bölümü burada seslendirdi.

İkinci anma ise Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mezarlığı'nda Akan'ın mezarı başında yapıldı. Anmaya Akan'ın çocukları Barış Zeki Üregül, Yaşar Özgür Üregül ile Özlem Üregül; Nazım Hikmet Vakfı Başkanı, oyuncu ve Akan'ın dostu Rutkay Aziz, sanatçı Onur Akın, Özel Taş İlköğretim Kurumları öğretmenleri ve öğrencileri ile Akan'ın sevenleri katıldı.

Dostunun mezarı başında gözyaşı içinde konuşan Zeki İrfanoğlu, "Göğsüm sıkışıyor, nefes daralıyor. Tarık bunu yapmayacaktın bize. Ruhun şad olsun canım kardeşim" dedi.

Yaşar Özgür Üregül: O bizim yol gösterenimizdi

Yaşar Özgür Üregül, "Bugün 8'inci yılı oldu. İnsan, insandı babam gerçekten. Biz bu acıyı başta 80 milyonla paylaştık. Bugün de özlemini paylaşıyoruz. Bu da ne mutlu bize. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. O bizim yol gösterenimizdi. Dosdoğru bir insandı" ifadelerini kullandı.

Özlem Üregül: Çocukları olarak aydın kimliğini örnek aldık

Özlem Üregül de "Babamın sadece Tarık Akan kimliğini değil, aynı zamanda aydın kimliğini örnek aldık çocukları olarak. Şimdi Taş Koleji ile birlikte bu aydın kimliğini, Türkiye'nin daha aydın bir geleceğe doğru gitmesi için onun hayat felsefesini yaşatıyoruz. Öğrencileriyle bu ülkenin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Sağ olsun babam bize bu değerleri bıraktığı, öğrettiği için. Bunları biz, her nesle aktarmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Onur Akın: Korkusuz bir insandı

Onur Akın da "Yürekli bir aydındı ve korkusuz bir insandı Tarık abi. Onu ben saygıyla anıyorum" diyerek Akan için yaptığı şarkıdan bir bölüm okudu. Öğrenciler, öğretmenler, dostları, ailesi, sevenleri Akan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Tarık Akan, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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