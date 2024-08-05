Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi - Son Dakika
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Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

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Konya'da, tarım işçileri arasında ''domates kovası'' kavgası çıktı. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Öte yandan işçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

05.08.2024 18:06  Güncelleme: 19:10
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçileri arasında "domates kovası" nedeniyle çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında iddiaya göre, "domates kovası" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyfettin Ö. hayati tehlike kaydıyla, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

ÇADIRLARI ATEŞE VERDİLER

İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri kavgaya karışanların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken tarlada da 1 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Konya\'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • cihan atik: ucuz iş gücü herkese bol şans 5 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik: ilginc 3 3 Yanıtla
  • ROZA BEBE: ne oldu şimdi? 3 0 Yanıtla

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