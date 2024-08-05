Konya\'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Güncel

Bu sapıklar yüzünden Türkiye\'nin dışarıdaki imajı yerle bir oluyor

Meghan Markle: Kraliyet ailesi ile yaşadığım dönemlerde intihar etmeyi düşündüm

37 yıl sonra bir ilk! Kripto parada böyle çöküş görülmedi

Olimpiyat şampiyonu, kötü koşulları protesto etmek için parkta uyudu

Korku büyüyor! 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

2 aracın hurdaya döndüğü kazada yeni evlenen imam ve eşi feci şekilde can verdi

Genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçileri arasında "domates kovası" nedeniyle çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında iddiaya göre, "domates kovası" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyfettin Ö. hayati tehlike kaydıyla, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇADIRLARI ATEŞE VERDİLER

İşçilerden bazıları, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri kavgaya karışanların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken tarlada da 1 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.