Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektronik Alkol Takip Sistemi'ni devreye aldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektronik Alkol Takip Sistemi'ni devreye aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarını önlemek amacıyla Elektronik Alkol Takip Sistemi'ni (EATS) devreye aldıklarını duyurdu. Bakanlık, EATS'ın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen bir tebliği yayımlayarak Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adıyla yeni bir hizmet başlattı. Sistem, etil alkol üretim ve ithalatını takip ederek yasa dışı ticareti engellemeyi hedefliyor. Ayrıca, etil alkolün sevkiyatı da beyan zorunluluğu getirilerek takip edilecek ve kaçak ticaretin önüne geçilecek.

18.07.2024 09:33
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmek amacıyla oluşturdukları Elektronik Alkol Takip Sistemi'nin (EATS) tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle e-Devlet üzerinden Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adıyla yeni bir hizmet başlattıklarını bildirdi.

Bakanlığın, Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, EATS'ın uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyle EATS'ın tüm unsurlarıyla devreye girdiğini aktardı.

Sistemle, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerine işaret eden Yumaklı, sistemin yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede önemli bir adım olacağını belirtti.

Yumaklı, sistemin, etil alkol üretim ve ithalat miktarının elektronik ortamda tespitine, ürünün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ile piyasa arz zinciri içindeki hareketinin elektronik ortamda adım adım izlenmesine ve kayıt altına alınmasına imkan sağlayacağı bildirdi.

Yazılımı ve veri transfer ekipmanının tamamen Bakanlığın öz kaynaklarıyla geliştirildiğine işaret eden Yumaklı, "Sistem, yasal ticareti istisnasız kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti tamamen görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Alım ve satım aralıksız izlenebilecek"

Yumaklı, sistemin hazırlık çalışmaları kapsamında, ülkede bu alanda faaliyet gösteren tesislerin ham madde giriş ve nihai ürün çıkış hatlarına gelişmiş akış ölçer cihazlar yerleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu cihazlar, ham madde kullanım ve üretim miktarlarını anlık ölçerek elde edilen verileri eş zamanlı Bakanlığımızın veri merkezine gönderiyor. Böylece ülkemizde üretim yapılan tesislerde kullanılan ham madde ve elde edilen nihai alkol üretim miktarları anlık izlenerek kaydediliyor. Alkol ithalat verileri ise Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün bilişim sistemiyle sağlanan entegrasyon sayesinde EATS'a aktarılıyor. Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturduk. Sistemin en önemli ayaklarından biri olarak e-Devlet üzerinden ATİP adıyla yeni bir hizmet başlattık, böylece tüm etil alkol ticareti aralıksız izlenerek kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir avantaj sağlanacak. ATİP'e etil alkol ticareti yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden ulaşarak yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek. Oluşturduğumuz bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri Bakanlığımız tarafından aralıksız izlenebilirken ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak."

"Etil alkol sevkiyatına beyan zorunluluğu getirildi"

Etil alkolün ülke içindeki sevkiyatına da beyan zorunluluğu getirildiğini aktaran Yumaklı, sistemin, imzalanan protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ülke genelindeki ürün ve yolcu nakillerinin izlenerek kayıt altına alınmasını sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile entegre edildiği bilgisini verdi.

Yumaklı, sistemle ülke içinde nakledilen etil alkolün, yükleme noktasından son varış noktasına kadar takip edilebileceğine işaret ederek, "Böylece ülkede üretilen ya da ithal edilen etil alkolün halk sağlığını tehdit edecek kaçak ticarete konu olmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileriyle sistemin işleyişine ilişkin istişareler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini de belirten Yumaklı, etil alkolün fiziki takibinde kolluk kuvvetleriyle etkin işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Yumaklı, kolluk kuvvetlerinin, yasal olarak etil alkol ticareti yapma yetkisine haiz kişi ve firmaları anlık sorgulayabilmelerine imkan tanıdıklarını, firmaların ürün alımlarını yakından izleyeceklerini, yasal arzın yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretine konu edilmesini önlemeye yönelik aralıksız analiz yaparak riskli görülen kişilerin faaliyetlerini mercek altına alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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