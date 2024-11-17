Tarımda Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarımda Yeni Destekleme Modeli

Bakanlık, tarımsal üretim planlaması ve destekleme modeli için 33 soruya yanıt veren rehber yayımladı.

17.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere anlatmak amacıyla 33 soruya yanıt verdiği bir rehber hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değişmesi ve gıdaya olan talebin artması nedeniyle planlı üretim modeli uygulamaya alındı.

Bakanlık, yeni üretim ve destekleme modeli kapsamında hazırladığı rehberle, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin merak edilenlere 33 soruda yanıt verdi. Bu kapsamda hazırlanan "Sorularla Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Rehberi" Bakanlığın "www.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı.

Rehberde, tarımsal planlamanın amaçları, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi yeni modelin esaslarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

"Tarım politikalarımızı geleceğe aktaracak bir vizyonla oluşturduk"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin değerlendirmesinde, tarıma yapılan yatırımın toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına ve her sektörüne yapılan yatırım anlamına geldiğini bildirdi.

Tarımla ilgili atılan adımların, her alanda iz bırakması nedeniyle uzun vadeli, titiz, hassas bir plan ve programa ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Günübirlik hazırlanan çalışmalar geçmişin birikimini yok etmekle kalmaz, gelecekte büyük sorunların yaşanmasına da neden olabilir. Bugüne kadar her konuşmada 'Aslında tarımsal potansiyelimiz çok ama tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik.' serzenişleri vardı. Biz bu konuda büyük aşama kaydettik, planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tarımsal üretim planlamasının, suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünün ne kadar ve nasıl üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım politikalarımızı hem bugüne hükmedecek hem de geleceğe aktaracak bir vizyonla oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer.' Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için tarımı, verimliliğin, kalitenin, sağlığın, sürdürülebilirliğin ve rekabet edebilirliğin zirvesine çıkarmak amacıyla var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Rehber, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 13:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Tarımda Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.