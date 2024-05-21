TARPOL Başkanı: Gıda İsrafını Önlemeliyiz - Son Dakika
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TARPOL Başkanı: Gıda İsrafını Önlemeliyiz

TARPOL Başkanı: Gıda İsrafını Önlemeliyiz

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, dünyada her sene 1,3 milyar ton gıda israf edildiğini ve bu gıdaların sadece dörtte biriyle bütün aç insanların doyurulabileceğini belirtti. Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, Eker'e fahri doktora belgesi takdim edildi ve tarımın geleceği üzerine konuşmalar yapıldı. Eker, kaynakların doğru kullanılması ve israfın önlenmesinin önemine vurgu yaparken, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da üniversitenin toplumsal katkı görevlerini anlattı.

21.05.2024 19:51
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Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, "Dünyada her sene 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu gıdaların sadece dörtte biriyle bütün aç insanları doyurmak mümkün. Dolayısıyla israf etmemeliyiz." dedi.

Dicle Üniversitesince (DÜ), 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Küresel Meydan Okumalara Karşı Tarım ve Gıda Sistemleri" konulu konferans düzenlendi.

Programda, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'e fahri doktora belgesi takdim edildi, cübbesi giydirildi.

Eker, konferansta yaptığı konuşmada, Karacadağ'ın eteklerinin buğdayın anavatanı olduğunu, bu bölgede endemik pirincin yetiştirildiğini söyledi.

Tarımın geleceği etkileyen önemli bir alan olduğuna işaret eden Eker, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma, bölgesel savaşlar ve pandemiler var. Dolayısıyla kartelleşme, adaletsizlik var. Bunların hepsi çok ciddi sorunlar. Hepimizin ülkelerimizdeki insanlarımızın gıda bakımından emniyette olmalarını temin etmek için birtakım yeni yaklaşımlar içerisinde olmamız lazım."

Kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirten Eker, israf etmemenin en önemli konu olduğunu anlattı.

Dünyada su ve kişi başına düşen tarım arazisinin giderek azaldığını ifade eden Eker, şöyle devam etti:

"Dünyada 735 milyon insan aç, yaklaşık 600 milyon obez var. Dünyada her sene 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu gıdaların sadece dörtte biriyle bütün aç insanları doyurmak mümkün. Dolayısıyla israf etmemeliyiz."

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da üniversitede yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karakoç, "Üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı görevleri vardır. Yaptığımız faaliyetlerle üniversitemizi şehirle buluşturmaya gayret ettik." dedi.

Konferansa, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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