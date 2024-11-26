Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
E.G. (35) idaresindeki 66 AAG 117 plakalı otomobil, Anıt Mahallesi'ndeki yolda Adil Ekinci'nin (67) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ekinci, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Bisikletli Kaza Kurbanı - Son Dakika
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