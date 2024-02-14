Tarsus'ta cep telefonu hırsızı yakalandı, 19 telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Tarsus'ta cep telefonu hırsızı yakalandı, 19 telefon ele geçirildi

Tarsus\'ta cep telefonu hırsızı yakalandı, 19 telefon ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir mesire alanında araçtan cep telefonu çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çantasından 17, evinden ise 2 telefon çıktı. Telefon tamircisi olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

14.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
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MERSİN'in Tarsus ilçesi mesire alanında, araçtan cep telefonu çalan M.İ.'nin çantasından 17, evinden ise 2 telefon çıktı. Telefon tamircisi olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus Baraj Mesire Alanı'nda müşteki E.K.'ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı. E.K.'ye ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi. Şüpheliyi elindeki çantayla yakalayan polis, 17 cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı. Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanıyla evinde de arama yaptı. Aramada 2 çalıntı cep telefonu daha bulundu. Toplam ele geçirilen 19 cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenip, teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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