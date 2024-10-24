Tarsus'ta 'Genç İklimci' Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Tarsus'ta 'Genç İklimci' Eğitimi Düzenlendi

Tarsus Belediyesi, 24 Ekim Dünya İklim Eylem Günü kapsamında düzenlenen 'Genç İklimci' eğitimine ev sahipliği yaptı. Başkan Ali Boltaç, iklim değişikliğinin kritik bir tehdit olduğunu vurgulayarak gençlerin bilinçlendirilmesi için projelerine devam edeceklerini açıkladı.

24.10.2024 19:30
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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, 24 Ekim Dünya İklim Eylem Günü dolayısıyla Tarsus Üniversitesi, TEMA Mersin Şubesi ve Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Genç İklimci' eğitimi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Başkan Ali Boltaç, "Yaşanabilir bir gelecek için biz de gönüllüyüz. Gençlerimizin bilinçlendirme çalışmalarına her daim destek olacağız" dedi.

Tarsus Belediye Meclis Salonu'nda Dünya İklim Eylem Günü dolayısıyla düzenlenen 'Genç İklimci' eğitimine Tarsus Üniversitesi öğretim üyeleri, TEMA Mersin Şubesi yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve çeşitli okullardan 300 öğrenci katıldı.

Etkinlikte, iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde nedenleri ve etkileri anlatıldı; ekolojik, çevresel ve toplumsal etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler ele alındı. İklim okuryazarlığını artırmak ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere eğitim programları düzenlendi.

Etkinlik, Başkan Boltaç'ın açılış konuşması ile başladı. Boltaç, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, toplumsal ve ekonomik bir tehdit olduğunu belirterek, bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı; Tarsus Belediyesi olarak gençlerin bu alandaki duyarlılığını artırmaya yönelik projelere devam edeceklerini belirtti.

Programın devamında Leonardo Di Caprio'nun iklim değişikliğini ele alan "Tufandan Önce" adlı belgesel filmi izlendi. Ardından TEMA Mersin Şubesi ve Tarsus Üniversitesi öğretim üyeleri eğitim sunumları yaptı. Eğitim programı, katılımcılara fidan dağıtımı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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