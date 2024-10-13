Tarsus'ta LÖSEV Heykeli Açılışı ve Zeytin Toplama Etkinliği

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(MERSİN)- Tarsus'ta, LÖSEV'in Kurucusu Üstün Ezer ve lösemili bir çocuğu temsil eden heykelin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı'ndaki zeytinler, LÖSANTE Hastanesi'nde bulunan çocuklara zeytinyağı olarak ulaştırmak üzere toplandı.

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı'nda, çocukların doğal gıdayla beslenmeleri için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zeytin Gen Koruma Alanı'nda, LÖSEV Vakfı'na kayıtlı iyileşmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüler ile zeytinler toplandı. Hasattan elde edilen doğal zeytinyağı, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkanı sunan LÖSANTE Hastanesi'ndeki çocuklara ulaştırılacak. Bu proje ile hem çocukların tedavi süreçlerine katkıda bulunulması hem de toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesi amaçlanıyor.

"Birlikte daha güzel günlere ulaşacağız"

Üstün Ezer, yapılan açılış için Belediye Başkanı Ali Boltaç'a teşekkür ederek, "Hep birlikte, sevgi ve umutla hareket ederek, bu çocukların hayatlarına dokunma fırsatına sahibiz. Unutmayalım ki, her umut bir yaşam anlamına geliyor. Katkılarınız için hepinize teşekkür ederim. Birlikte daha güzel günlere ulaşacağız" dedi.