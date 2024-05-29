KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 12'ye çıktı. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek de kazada ilk gün hayatını kaybedenler arasındaydı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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