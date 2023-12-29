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Tarsus'ta Minibüs Devrilmesi Sonucu Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Minibüs Devrilmesi Sonucu Operatör Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, haladın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 ALE 460 plakalı minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı. Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, vinç operatörü Aziz Kaya (41) ile iletişime geçti. Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı. Vinçle kaldırılmak istenen minibüs haladın kopmasıyla devrildi. Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarsus\'ta Minibüs Devrilmesi Sonucu Operatör Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 13:55,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, haladın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 ALE 460 plakalı minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı. Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, vinç operatörü Aziz Kaya (41) ile iletişime geçti.

Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı. Vinçle kaldırılmak istenen minibüs haladın kopmasıyla devrildi.

Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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