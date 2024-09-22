Tarsus\'ta Minibüste Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.
H.Ş'nin kullandığı 20 ALP 451 plakalı minibüsün motor kısmı, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Sağlıklı mevkisinde alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurup yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
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