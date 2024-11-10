Tarsus'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),