Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda seyreden Y.G.E. idaresindeki otomobil, Karakütük mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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