Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalamık Mahallesi'nde M.A'nın park halindeki 33 NLB 52 plakalı otomobilinin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
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