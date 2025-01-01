Tarsus'ta Servis Minibüsünde Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fahrettin Paşa Mahallesi'nde S.Y. yönetimindeki 33 AVJ 941 plakalı servis minibüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüste maddi hasar oluştu.
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