Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen T.A. (28) ve K.C.D'ye (22) ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan T.A. ve K.C.D. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tabancalı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
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