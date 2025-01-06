Tarsus'ta Tır Yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACG 404 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.
Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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