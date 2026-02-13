Mersin'in Tarsus ilçesinde yağış nedeniyle yamaçtan yola düşen kaya parçası iş makinesiyle kaldırıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle Yalamık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçası yola yuvarlandı.
Belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla kaya parçasını yoldan kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Yamaçtan Düşen Kaya Kaldırıldı - Son Dakika
