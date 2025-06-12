Taşkent'ten Gazipaşa'ya İlk Uçuş Gerçekleşti

(ANTALYA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten kalkan Uzbekistan Airways'e ait uçak, 156 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Söz konusu hat üzerinde 12 Haziran ile 4 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 26 uçuş yapılacak.

Alanya Belediyesi öncülüğünde yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde yer alınan fuarlar ve gerçekleştirilen iş birlikleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Uzbekistan Airways havayolu şirketine ait uçak, 156 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.

Uçak için düzenlenen karşılama seremonisine Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yöneticileri ile havayolu firması yetkilileri katıldı.

Su takı seremonisi ile başlayan karşılama kapsamında uçaktan inen yolculara protokol üyeleri tarafından karanfil verildi. Uçak personeline de teşekkür edilerek hep birlikte pasta kesildi.

Uzbekistan Airways havayolu şirketi tarafından Taşkent'ten Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na, 12 Haziran ile 4 Eylül 2025 tarihleri arasında perşembe günleri 26 uçuş gerçekleşecek. Bu uçuşlarla sezon boyunca 4 bin 300 yolcu hedefleniyor.