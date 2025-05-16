Taşova\'da 19 Mayıs Coşkusu

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Millet bahçesine kadar yürüdü.

Etkinlik türkü dinletisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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