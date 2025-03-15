Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.
Taşova Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Programa, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri ve partililer katıldı.
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Son Dakika › Güncel › Taşova'da MHP İftar Programı - Son Dakika
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