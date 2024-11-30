Taşova\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ersin Çelik (36) idaresindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre Amasya yönü trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazada tırda bulunan mermer, mobilya ve sıvı deterjanlar da yola saçıldı.???????
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