Tatar, Kıbrıs Toplantısı Öncesi Partilerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 17- 18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı öncesi Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmeye, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreter Asım Akansoy, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi saat 11.50'de başladı. Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından karşılandı" ifadelerine yer verildi.