Tatar ve Hristodulidis\'ten Sınır Kapıları Görüşmesi

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın ara bölgedeki ikametgahında yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı ile GKRY Lideri Hristodulidis'in başta iki ülke arasındaki sınır kapıları olmak üzere bir çok konuyu görüştükleri bildirildi.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rum Lider Hristodulidis ile yaptığı görüşmede gündemde olan Haspolat kapısının yanı sıra Akıncılar'dan da bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini söyleyerek, Rum tarafının vatandaşları için Kiracıköy ve Erenköy'den transit geçiş, yani KKTC toprakları içinden geçiş talebinde bulunduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'ın KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yaparak sonradan vatandaş olan Türkiye kökenlilere giriş izni vermediğini hatırlatan Tatar, Rum Lider Hristodulidis ile görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirdiğini anlattı.

Tatar, Güney Kıbrıs'a geçişler konusunda KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu Hristodulidis'e ilettiğini vurgulayarak, GKRY Lideri ile 10 Şubat öncesi tekrar bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Görüşme sonrası Kıbrıs'taki BM İyi Niyet Misyon Ofisi, iki liderin mutabık kaldığı yazılı ortak açıklamayı basın mensuplarıyla paylaştı.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiği kaydedilerek, iki halk arasındaki temasların ve güvenin arttırılması ile ekonomik ilişkilerin ilerlemesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

GKRY Lideri Hristodulidis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Tatar'a New York'ta akşam yemeğinde ele aldıkları geçiş noktaları ve diğer fikirlerle ilgili sekiz maddelik bir teklif paketini sunduğunu aktardı.

Söz konusu paketin, parça parça değil tamamen kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Hristodulidis, bunun tüm Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına olduğunu savundu.