Tatil Öncesi Güvenlik Uyarıları - Son Dakika
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Tatil Öncesi Güvenlik Uyarıları

Uzmanlar, Ramazan Bayramı tatilinde hırsızlık ve aksiliklere karşı ev güvenliği için önlemler öneriyor.

29.03.2025 11:16
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Uzmanlar, bugün başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkacak vatandaşları hem hırsızlıklara hem de yaşanabilecek muhtemel aksiliklere karşı uyarıyor.

Securitas Alarm uzmanları tarafından hazırlanan uyarıların başında "seyahat planlarının gizli tutulması" geliyor. Bir hırsız için en önemli bilgi evin ne zaman boş kalacağı bilgisi olduğundan nereye gidildiği veya eve ne zaman dönüleceğinin özellikle sosyal medya hesaplarından asla paylaşılmaması gerekiyor.

Uzmanlar, yolculuk öncesinde fırının ve bacanın incelenmesini öneriyor. Ocak ve şömine gibi ısıtma ekipmanları arızalandıklarında veya bakımları aksatıldığında oldukça tehlikeli hale geldiği için fırının uzmanına kontrol ettirilmesi, şöminenin güvenli ve kullanıma hazır olduğundan emin olmak için profesyonel baca temizleyicisinden yardım alınması, duman dedektörlerinin pillerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Doğru kilitlerin kullanılması ve aydınlatma caydırıcı etken

Evin ilk savunma hattı olan kapılarda sürgü kilitlerinin kullanılması önem arz ediyor. Sürgülü kilitlerin mekanizmalarının kırılması oldukça zaman aldığı için hırsızlığı önleme açısından daha güvenli olarak görülüyor.

Aydınlatma, kötü niyetli kişileri yaşam alanından uzak tutmak için caydırıcı bir etken olarak öne çıkıyor. Apartman girişlerinin sürekli aydınlatılması, istenmeyen ziyaretçilerin daha kapıya varmadan önce fark edilmelerini sağlıyor. Birinin evin girişine doğru yürüdüğünde ışıkların açılması için hareket sensörünün kullanılması da öneriler arasında.

Tatil gönderilerini hemen paylaşmayın

Tıpkı konum bilgileri gibi tatile ait fotoğraf benzeri gönderileri paylaşmak için bir süre beklenilmesi önemli. Uzmanlar, seyahate ilişkin paylaşımların eve döndükten sonra yapılmasını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, güçlü bir ev alarm sisteminin hırsızların en büyük kabusu olduğunu vurgularken, bu sistemlerin ilgili güvenlik önlemlerinin tümünü barındırdığını ve ihtiyaç duyulduğunda eve acil müdahale ekipleri gönderilmesini sağladığını, sensörlerle donatılan yeni nesil alarm sistemlerinin kapı, pencere ve yatak odaları dahil evin tüm bölümlerini aynı anda koruyabildiğini belirtiyor.

Güçlü ve profesyonel güvenlik sistemlerine dahil olan görüntülü alarm izleme özelliği ise polisin ihtiyaç halinde eve gelmesini ve suçluların yakalanması için gerekli görsel kanıta sahip olmalarını sağlıyor.

"Elektrikli cihazların fişini çekin, su vanasını kapatın"

Allianz uzmanları tarafından hazırlanan önerilerin başında ise "elektrikli cihazların fişinin evden çıkmadan prizden çekilmesi" geliyor.

Tatildeyken evde yaşanabilecek aksiliklerin başında elektrik tesisatı kaçakları geliyor. Elektrik sisteminde yaşanabilecek problemler, yaşam alanındaki elektronik aletleri bozabiliyor ya da geniş çaplı yangınlara yol açabiliyor. Bu yüzden tatile çıkmadan önce tüm elektrikli aletlerin fişten çekilmesi önem arz ediyor.

En çok karşılaşılan ev kazaları arasında su tesisatından kaynaklanan baskın ve taşkınlar da bulunduğu için tatile giderken dairenin vanalarının kapatılması, su baskını riskini en aza indiriyor.

"Doğal gaz akışını kesin, tüm kapıları kilitleyin"

Tatile çıkarken kombiyi kapalı duruma getirip dairenin dışındaki doğal gaz vanasını tamamen kapatmak yaşam alanının güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Dairedeki tüm pencerelerin ve dışarıya açılan kapıların güvenli şekilde kilitlenmesi önem arz ediyor.

Evin havasız kalmaması için balkon ve pencerelerde aralık bırakmak ciddi problemlere yol açabiliyor, hırsızlık riskini artırıyor ve muhtemel fırtına, yağmur, dolu gibi olumsuz hava koşullarının eve zarar vermesine sebep olabiliyor. Bu nedenle pencerelerin ve tüm kapıların güvenli şekilde kilitlenmesi gerekiyor.

Tatil bir haftadan uzun sürecekse eşyaların üzerinin örtülmesi önerilirken, evdeki çöp kutularının kontrol edilmesi ve tüm çöplerin çıkarılması "hijyen ve kötü koku" riski açısından önemli.

Deprem ve konut sigortası yaptırın

Uzmanlar, evde saklanan altınları, ziynet eşyalarını ve dövizleri tatilde yanında götürmek istemeyenlerin yaşam alanındaki kasalara saklayabileceğini ya da herhangi bir finans kuruluşundan kiralanan kasaya konulabileceğini belirtiyor.

Evde kamera ve alarm sistemi bulunuyorsa tatile gitmeden önce bu sistemin tamamen aktif hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede yaşanabilecek hırsızlık, yangın, su baskını ve gaz kaçağı gibi olumsuz durumlar en kısa sürede fark edilebiliyor ve güvenlik güçlerine haber verilmesine yardımcı oluyor.

Uzmanlar, daireyi güvende tutmanın en etkili yolları arasında sigorta seçeneklerinin de bulunduğunu bildiriyor.

Evi ve eşyaları güvende tutmak isteyenlerin, konut sigortası ve DASK yaptırabileceği, bu sayede her türlü olumsuz durumdan kolayca korunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, seyahat sigortasıyla tatil esnasında karşılaşılabilecek ani rahatsızlık ve hastalıklara karşı kişi kendini koruma altına alabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatil Öncesi Güvenlik Uyarıları - Son Dakika

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