Tatilde Siber Tehdit: Dikkat! - Son Dakika
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Tatilde Siber Tehdit: Dikkat!

08.06.2025 16:24
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Bilişim Uzmanı, tatilde sosyal medya ve ağ kullanımı konusunda dikkatli olunmasını uyarıyor.

Tatilde çifte tehlike: Paylaşım ve bağlanılan ağlara dikkat

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu:

"Tatilde bağlı bulunduğumuz ağlara düzenlenen saldırı ile banka hesaplarımıza erişilebilir"

"Sosyal medyada yapılan tatil paylaşımları hırsızları harekete geçirebilir"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızları harekete geçirebileceğini söyleyerek, "Tatilde bağlı bulunduğumuz ağlara düzenlenen saldırı ile banka hesaplarımıza erişilebilir" dedi.

Tatilcilerin gitmesini bekleyen tehlikelerin olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Tatilciler tatile çıktı ama bunu bekleyenler de var. Aynı zamanda onları bekleyen tehlikeler de var. Özellikle kamuya açık alanlarda wi-fi kullandığımız zaman eğer hassas dediğimiz bankacılık gibi yada bizim için önemli olan sitelere girerken oranın internetini kullandıysak büyük bir risk altındayız. Çünkü bu ağ üzerinden herhangi bir saldırı ile şifreler çok rahat bir şekilde alınabilmektedir. Şöyle ki bir ağa bağlandığımız zaman haliyle o ağın parçası olmuş oluyoruz ve ağı yöneten kişiler de bizim cihazlarımıza erişim sağlama imkanı elde etmiş oluyorlar. Bununla birlikte sadece wi-fi kullanımı değil, özellikle tatilde olduğunuzu belirtip de bunu sosyal medyada sık sık paylaşıyorsanız eğer bu görsellerden yola çıkarak sizin evde olmadığınızı bilen hırsızlar da harekete geçecektir. Bundan dolayı paylaşım yaparken de bizim mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Tatilimizi zehre dönüştürmemek için ve sıkıntı yaşamamak için paylaşım yaparken de dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

İşlemlerin riske atılmaması açısından kendi cihazlarının internetinin kullanılmasını söyleyen Topuzoğlu, "Özellikle önemli işlerimizi çözmek için kendi internetimizi kullanmalıyız. Böyle bir risk altında kalmamak için eğer güvenilir ve daha önceden aldığımız VPN altyapımız varsa bunu da kullanabiliriz. Fakat en doğrusu hiçbir işi riske atmamak açısından kendi internetimizi kullanmamızdır. Tatile çıkarken özellikle cihazlarımızın kaybolabileceğini de göz önünde bulundurarak bununla ilgili önlemleri de almamız gerekiyor. Cihaz bulucu ayarlarıyla birlikte herhangi bir cihazımız kaybolduğu zaman internet üzerinden bunlara erişebiliyoruz. Nerede olduğunu görebiliyoruz. Bunu o yüzden aktif etmeliyiz. Aynı şekilde bluetooth ve wi-fi açıksa bunları da yine kontrol etmeliyiz. Gereksiz yere güç harcayabilecek her türlü ağ açma işlemini de devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ayrıca şirketlerde bir çalışansanız ve şirkete ait bilgisayarla tatile çıktıysanız da döndüğünüzde mutlaka bir virüs taraması gibi işlemler yapılmalı ki herhangi bir risk ya da sıkıntıyla karşı karşıya kalınmasın. Yine yedeklemenin de büyük bir önem taşıdığını hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hakan Topuzoğlu, Sosyal Medya, Hırsızlık, Teknoloji, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Tatil, Banka, Medya, Son Dakika

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