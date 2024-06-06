Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

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Yerel seçimlerde DEM Parti'de belediye başkanı seçildikten sonra mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'la ilgili savcılık harekete geçti. Erol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 16:54
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Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

MAKAM ODASINDAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI İNDİRDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Kemsl: Bu millette bu cesaret nerden geliyor arkadaş, hani ülkede millet baskı altında ve korku içinde yaşıyor diyordunuz? 9 0 Yanıtla
  • Ugur Yıldız: Ülkemizin Cumhurbaskanligi makamina ne olursa olsun sonuna kadar saygı duyulması gerekiyor nokta. 8 1 Yanıtla
  • Doğan Kantarcı: Bunların kökünü kurutsana kadar durmak yok 7 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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